Marmara Denizi'ndeki tankerde zehirlenme olayı sonrası harekete geçildi! İkinci kaptan gözaltında

Marmara Denizi'ndeki tanker gemisinde bir kişinin öldüğü zehirlenme olayına yönelik İstanbul Valiliği açıklama yayınladı. Zehirlenme olayın ardından geminin ikinci kaptanının gözaltına alındığı belirtildi.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

"HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Konuyla ilgili olarak valilikten açıklama geldi. Açıklamada tankerin Kartal Demir Saha'sına çekildiği aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Sahil Güvenlik, olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir"

İKİNCİ KAPTAN GÖZALTINA ALINDI

Rus vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise "Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı. Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü. Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

