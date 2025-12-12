HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Marmara Denizi'nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim'in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi?

Türk Hava Yolları’nın (THY) 50 yıl önce Marmara Denizi’ne düşen yolcu uçağının sırrı ortaya çıktı. Korkunç kaza sonrası aralarında Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu'nun da olduğu 42 kişiye ulaşılamamıştı. Uçağın düştüğü yeri tespit eden Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile yaptıkları dalışta uçak enkazına ait olduğu iddia edilen parçaları görüntüledi.

Marmara Denizi'nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim'in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi?

30 Ocak 1975 tarihinde 42 kişiye mezar olan ve yarım asırdır ulaşılamayan Türk Hava Yolları’na (THY) ait ’Bursa’ isimli F-28 uçağının enkazına dair önemli gelişme yaşandı.

DÜŞEN UÇAĞIN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir-İstanbul seferini yaparken inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi’ne düşen uçağın yerini tespit ettiğini öne süren Youtuber Nedim Kuru, su altı dronu ile yaptığı dalışta enkaz parçalarına ulaştığını iddia etti.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 1

42 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ MARMARA'NIN DİBİNDE

Kuru, 42 yolcunun hala deniz altında olduğunu belirterek, kazada hayatını kaybedenler arasında ünlü isimlerin yakınlarının da bulunduğunu vurguladı.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 2

50 YIL SONRA BİR İLK

30 Ocak 1975’te Türkiye’yi yasa boğan THY’nin F-28 tipi ’Bursa’ uçağı kazası, üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Resmi kayıtlara göre 41 yolcu ve bir hostesin çocuğuyla birlikte toplam 42 kişiye ev sahipliği yapan uçağın enkazına, o dönemin şartlarında ulaşılamamıştı. Kazanın üzerinden 50 yıl geçtikten sonra Youtuber Nedim Kuru tarafından su altı dron ile yaptığı dalışla uçağa ait olduğu düşünülen parçaları görüntüledi.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 3

"PARÇALARIN UÇAĞA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nin derinliklerine odaklanan Youtuber Nedim Kuru, uçağın düştüğü iddia edilen noktada su altı dronu ile dalış gerçekleştirdi. Kuru, yaptığı incelemelerde uçağa ait olduğunu düşündüğü parçalara ulaştığını açıkladı. Kuru, "50 yıl önce düşen Bursa isimli uçağımız tam bu noktada 50 yıldır yolcularıyla beraber denizin altında duruyor. Uçak düştüğü için parçaları geniş bir alana yayıldı. Biz dron ile daldığımızda bir parçadan oldukça şüphelendik. Çünkü büyük, ikiye katlanmış alüminyum bir parçaydı. Muhtemelen uçağın olduğunu düşünüyoruz. Tabi tam anlamıyla çıkarmadan bir şey demek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 4

"42 KİŞİ MARMARA’NIN ALTINDA BEKLİYOR"

Kazanın üzücü bir dram olduğunu belirten Kuru, "50 yıldır denizin dibinde duran bir uçaktan bahsediyoruz üzücü bir kaza. Toplamda 42 kişi maalesef Marmara denizinin altında bekliyor, çıkarılmadılar enkaz hala Marmara denizinin dibinde" ifadelerini kullandı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ YAKINLARI

Kuru uçak kazasında teknik direktör Fatih Terim’in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner’in hostes kardeşi gibi isimlerin de bulunduğuna dikkat çeken Kuru, "1975 yılında teknolojinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enkaz çıkarılamamış. Ancak bulduğumuz parçaların enkaza ait olduğunu düşünüyoruz. Artık enkazın yerini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 5

Bölgede önümüzdeki günlerde ikinci bir dalış daha gerçekleştireceklerini duyuran Kuru, enkazın resmi olarak tespit edilip denizden çıkarılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Marmara Denizi nin dibindeki 50 yıllık sır! Fatih Terim in kayınpederi de vardı... Uçağın enkazı mı görüntülendi? 6

Uçağın yolcuları için Yeşilköy’de bir anıt mezarı olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1000 yıllık Merzifon Savaşı’nın sır perdesi1000 yıllık Merzifon Savaşı’nın sır perdesi
Yetişkin ölümlerine neden oluyor mu?Yetişkin ölümlerine neden oluyor mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Marmara Denizi uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.