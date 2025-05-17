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Marmara depremi için ezber bozan 'San Andreas Fayı' örneği! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: ‘Türkiye'de depremler çoğalacak!’

Deprem haberleri son günlerde peş peşe gelirken uzmanların yaptığı yorumlar da dikkatle takip ediliyor. Artan deprem tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Farklı yerlerde art arda depremler oluyor. Bu durum tesadüf değil, birbirinden bağımsız değil. Bu depremler ilerleyen dönemde çoğalacak" ifadelerini kullandı.

Marmara depremi için ezber bozan 'San Andreas Fayı' örneği! Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: ‘Türkiye'de depremler çoğalacak!’

Son dakika deprem haberleri Türkiye’de yine panik havası yaşatmaya başlandı. Prof. Dr. Osman Bektaş, dün Konya’da gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin genelindeki deprem riskine dikkat çekti.

Ekol TV’nin haberine göre, Türkiye son dönemde yaşanan depremlerle deprem gerçeğini tekrar hatırladı. İstanbul, Ordu, Kütahya, Muğla ve Konya gibi şehirler son bir ayda depremle sallandı.

"DEPREMLER DAHA ÇOK OLACAK"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Türkiye’nin hemen her yeri deprem bölgesi. Farklı yerlerde art arda depremler oluyor. Bu durum tesadüf değil, birbirinden bağımsız değil. İzmir, Manisa, Kütahya, Muğla, Isparta ve Afyonkarahisar’da deprem riski artıyor. Bu depremler ilerleyen dönemde çoğalacak” dedi.

TUZ GÖLÜ FAYI RİSKLİ Mİ?

Bektaş, “Tuz Gölü Fayı’nda son 50 yılda büyük bir deprem olmadı, sadece 4-5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Ancak bu fay 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem üretebilir” diye konuştu.

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"DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Bektaş, “Sadece Kuzey Anadolu ya da Doğu Anadolu fayları değil, Konya ve Ankara civarında da deprem riski var. Yağmurdan nasıl şemsiye ile korunuyorsak, depreme karşı da tedbir almalıyız. Deprem doğal bir olay, engellenemez ama zararları azaltmak elimizde” dedi.

MARMARA DEPREMİ İÇİN TAHMİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Osman Bektaş Marmara’da beklenen büyük deprem için ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bektaş, Marmara fayın batıdan doğuya doğru kırıldığını belirterek “Gelecekteki Marmara depremi olasılıkla büyük deprem enerjisi biriktiremeyen zayıf Merkezi Marmara Fayında gelişecektir” diyerek şu bilgileri paylaştı:

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MARMARA BATIDAN DOĞUYA KIRILMIŞTIR

Batıda ve doğuda M7 den büyük deprem üreten güçlü Ganos ve İzmit Fayları arasında kalan Zayıf Merkezi Marmara Fayı M7 den küçük deprem üretir.
Güçlü faylar batıdan doğuya, 1912 ve 1999 da M 7 den büyük deprem üreterek kırılmıştır.

Zayıf Merkezi Marmara Fayı 1963 Adalar M6,4 ve 2025 Silivri M6,2 depremleriyle kırılmıştır.

Gelecekteki Marmara depremi olasılıkla büyük deprem enerjisi biriktiremeyen zayıf ( sürünen- kayan- creep) Merkezi Marmara Fayında gelişecektir.

Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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deprem son dakika haberler fay
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