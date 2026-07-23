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'Marmara'nın sırrı?' diyerek uyardı: Fay fısıldıyor, 6'nın üzerinde...

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nin altındaki sıcak "termal dom" yapısının ana fay hattını zayıflatarak sürünmeyi kolaylaştırabileceğini ve bölgede çoğunlukla 6 ve üzeri büyüklükte depremlerin oluşmasına katkı sağlıyor olabileceğini belirtti. Bektaş, Marmara'nın "röntgeni" olarak nitelendirdiği jeofizik verilerin dikkat çekici bulgular ortaya koyduğunu ifade etti.

'Marmara'nın sırrı?' diyerek uyardı: Fay fısıldıyor, 6'nın üzerinde...
Devrim Karadağ

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nin altındaki jeolojik yapıya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Farklı jeofizik yöntemlerle elde edilen verilerin ortak bir jeodinamik modele işaret ettiğini belirten Bektaş, Orta Marmara Sırtı'nın altında yaklaşık 50 kilometre derinliğe kadar uzanan sıcak bir "termal dom" bulunduğunu öne sürdü.

Marmara nın sırrı? diyerek uyardı: Fay fısıldıyor, 6 nın üzerinde... 1

 Bu yapının ana fay hattını mekanik olarak zayıflatarak sürünmeyi (creep) kolaylaştırabileceğini ifade eden Bektaş, söz konusu mekanizmanın bölgede çoğunlukla 6 ve üzeri büyüklükte depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabileceğini de kaydetti.

Marmara nın sırrı? diyerek uyardı: Fay fısıldıyor, 6 nın üzerinde... 2

 İşte Prof. Dr. Osman Bektaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu o açıklama:

MARMARA'NIN SIRRI?

"Ana Marmara Fayı'nın röntgeni m6+ fısıldıyor"

Marmara'da farklı jeofizik yöntemlerden (3B gravite, Curie derinliği, ısı akısı, 3B manyetotellürik özdirenç ve sismisite) elde edilen ortak bulgular şu jeodinamik modeli öngörüyor:

● Orta Marmara Sırtı altında, 50 km derinliğe kadar uzanan ve yaklaşık 60 km genişliğinde sıcak bir ateş topu ( kabuk–üst manto termal domu ) bulunduğu; bunun üzerinde ise ince bir sismojenik ( deprem üreten) kabuğun geliştiği görülmektedir.

● Bu sıcak ateş topu termal dom, çevresindeki yaklaşık 40 km genişliğindeki fay zonuna gaz ve sıcak su gibi akışkanlar sağlayarak fayı mekanik olarak zayıflatıyor, sürünmeyi (creep) kolaylaştırıyor ve çoğunlukla M6+ büyüklüğünde depremlerin oluşmasına katkıda bulunuyor olabilir.

● Benzer bir mekanizma, San Andreas Fayı'nın M6+ üreten Parkfield sürünme (creep) kesiminde manyetotellürik çalışmalar ve derin sondajlarla araştırılmış; derin akışkanların fay davranışındaki rolüne ilişkin önemli benzer kanıtlar elde edilmiştir.

Marmara nın sırrı? diyerek uyardı: Fay fısıldıyor, 6 nın üzerinde... 3

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara fay hattı
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