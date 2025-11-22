HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaraereğlisi’nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde bir adreste kaçak kazı yapan 3 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Marmaraereğlisi’nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bir adreste yapılan kaçak kazıyla ilgili gelen ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kazı yapan 3 kişiyi tespit etti. Yapılan incelemede suçta kullanıldığı değerlendirilen kazı malzemeleri ele geçirildi.

Marmaraereğlisi’nde kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı 1

Gözaltına alınan F.A. ve Ş.Y., Kaçak Kazı kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izniİçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Elazığ'da bulunmuştu! Gizli geçitteki büyük sır çözüldü: Aşağı doğru indikçe ortaya çıktıElazığ'da bulunmuştu! Gizli geçitteki büyük sır çözüldü: Aşağı doğru indikçe ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.