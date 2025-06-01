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Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk atıp, burnunu kırmışlardı! İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken açıklama

İstanbul'da Marmaray'da yaşanan saldırı gündem olmuştu. Marmaray'a binen bir kişinin kapı önündeki yolcuyla tartışması kavgaya dönüşmüş, tepki gösteren diğer yolculardan birisi, yanında çocukları bulunan adama saldırıp yumruk atarak burnunu kırmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül’den Marmaray'da yaşanan olayın ardından açıklama geldi. Gül, “Devlet sosyal medyadan yönetilmez” dedi.

Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk atıp, burnunu kırmışlardı! İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken açıklama
Begüm Özkaynak

İstanbul Maltepe'de Marmaray'da yaşanan yumruklu kavga Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül, "Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır." dedi.

marmaray

"DEVLET SOSYAL MEDYADAN YÖNETİLMEZ"

İstanbul Valisi Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili hemşehrilerim,

İstanbul, yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropoldür.

Böylesine büyük ve hareketli bir şehirde zaman zaman münferit suçlar yaşanabilir. Önemli olan, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhâl harekete geçerek gerekeni yapmasıdır.

Sosyal medyaya yansısın ya da yansımamış olsun; hemşehrilerimizin huzurunu bozan herkese karşı güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev başındadır.

Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek; kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukukî ve vicdanî sorumluluk doğurur.

Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır.

Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni; kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır.

Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevidir. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız."

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Vali İstanbul Davut Gül Marmaray baba
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