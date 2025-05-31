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Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk... Burnu kırıldı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul'da Marmaray'a binen bir kişinin kapı önündeki yolcuyla tartışması kavgaya dönüştü. Tepki gösteren diğer yolculardan birisi, yanında çocukları bulunan adama saldırıp yumruk atarak burnunu kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaray’da çocuklarının yanında babaya yumruk... Burnu kırıldı, o anlar kameraya yansıdı

Maltepe'de iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Olayda korkan çocukları çevredeki yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ÇOCUKLAR KORKU VE PANİKLE AĞLADI

Olay, bugün akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında meydana geldi. İddiaya göre; iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu.

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SALDIRIYA UĞRAYAN ADAMIN BURNUNUN KIRILDI

Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaşanan olayda korkan çocukları duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalışırken o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe kavga Marmaray saldırı
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