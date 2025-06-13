Marmaray’da iki çocuklu babanın burnunu kırmıştı: Sanık hakkında istenilen ceza belli oldu!

Maltepe'de Marmaray'da yaşanan yer tartışması sırasında iki çocuğunun yanında Deniz Eroğlu’nu (46), darbeden Ekrem Dur (50) hakkında, 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Korkunç olay, 30 Mayıs günü saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu, kapı girişinde bulunan Zehra A. arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Marmaray'da bulunan Ekrem Dur (50) da dahil oldu.

Eroğlu’nu darbederek burnunu kıran Dur ardından trenden inerek uzaklaştı. İbrahim A.'nın araya girmesiyle arbede büyüdü. Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar tartışmaya istasyonda da devam etti. Yaşanan olayda korkan çocuklar ise duraktaki kadın yolcular tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Ekrem Dur ve İbrahim A., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ekrem Dur ise işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem Dur’un tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Ekrem Dur, avukatının tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine 4 Haziran’da tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan iddianame ise tamamlandı.

ADLİ TIP RAPORUNDA BASİT TIBBI MÜDAHALEYLE GİDERİLEMEZ

Hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs 2025 günü saat 16.30 sıralarında müşteki Deniz Eroğlu iki çocuğuyla Marmaray trenine bindiği, aynı vagonda şüpheli Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen İbrahim A.’nın da yolcu olarak bulunduğu yer aldı.

Müştekinin trene bindiği sırada kapı önünde ayakta duran Zehra A. ile müşteki arasında sözlü tartışmanın başladığı, Zehra A.’nın, müşteki ile yaşadığı tartışma sebebiyle ağlaması üzerine şüpheli Ekrem Dur’un, müştekiye hitaben, "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor, herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı usulünce uyarabilirdin" dediği belirtildi.

İbrahim A.’nın da sözlü tartışmaya dahil olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Ekrem Dur’un, müşteki Deniz Eroğlu’nu kavga etmek için dışarıya çağırdığı ancak müştekinin yanında çocukları olması sebebi ile trenden inmediği, şüpheli Dur’un, müştekiyi tren dışına çekiştirdiği ve yüzüne doğru eliyle yumruk atıp trenden indiği yer aldı.

Müşteki Deniz Eroğlu’nun, şüpheli Ekrem Dur’dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Sanık Ekrem Dur’un da ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin, müştekinin trene biniş kapısında duran tanık Zehra A.’ya bağırması üzerine kendisinin müşteki ile tartışmaya başladığını, müştekinin hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlik ile müştekiye yumruk attığını söylediği belirtildi.

İddianamede ayrıca, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı belirtildi.

4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ekrem Dur hakkında 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmesinin ardından şüpheli Ekrem Dur’un yargılanmasına başlanacak.

(DHA)