HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Dün sosyal medyaya düşen bir görüntü Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntülerde iki çocuğuyla yolculuk eden bir baba ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Kavgaya sonradan dahil olan ve çocuklu adamı darp eden 22 yaşındaki İ.A.'nın o anlardaki hareketleri sosyal medyada büyük bir tepki uyandırdı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İ.A. için sosyal medyada büyük öfke ve tehdit dolu paylaşımlar yapıldı.

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana gelen olayda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

AW466945_01

ÖFKENİN MERKEZİ: 'MAVİ GÖMLEKLİ ÇOCUK'

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Görüntülerde İ.A.'nın D.E.'yi çocuklarının yanındayken darp ettiğinin görülmesi sosyal medyadaki öfkeyi de körükledi.

AW466945_02

Sosyal medyada 'Mavi gömlekli çocuk' olarak ifade edilen İ.A. için çok sayıda paylaşım yapıldı.

D.E.'nin yanında çocuklarıyla seyahat ederken ona saldırdığı için büyük bir öfkeye maruz kalan İ.A., birçok kullanıcı tarafından da tehdit edildi.

SEDAT PEKER TEPKİSİZ KALMADI

Yaşanan olayla ilgili olarak birçok kişi tepki gösterirken Sedat Peker de konuyla ilgili kendisinin bir sözünün geçtiği bir paylaşımı retweetledi.

İşte o paylaşım:

Screenshot_7

BURNU KIRILDI

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

ISTANBUL--MARMARAY’DA-YER-TARTISMASINDA-_742476_219217

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı.

ISTANBUL--MARMARAY’DA-YER-TARTISMASINDA-_742477_219217

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonete çarpmamak için frene bastı, elektrikli bisikletiyle devrildi: 1 yaralıKamyonete çarpmamak için frene bastı, elektrikli bisikletiyle devrildi: 1 yaralı
Bayram sofralarında gizli tehlike!Bayram sofralarında gizli tehlike!

Anahtar Kelimeler:
darp Marmaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

Markette fiyatı 200 lirayı bulmuştu şimdi resmen yere çakıldı!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

MYNET ÖZEL | İBB'ye son operasyonun şifresi Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş!

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

İBB’ye yeni operasyon! Çok sayıda CHP'li belediye başkanı hakkında gözaltı kararı verildi

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

AK Parti kulislerinde konuşulan formül! Erdoğan yeniden aday olacak mı? İşte ihtimaller…

Marmaray sapığına vatandaş ayarı! Kadınların fotoğrafını çektiği fark edilince...

Marmaray sapığına vatandaş ayarı! Kadınların fotoğrafını çektiği fark edilince...

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

İBB’ye 5. dalga operasyona CHP’li isimlerden peş peşe tepkiler! Canlı yayında isyan ettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.