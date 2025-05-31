Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu'nda meydana gelen olayda iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. (46) isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında trende bulunan bir başka yolcu E.D. (50), D.E.'ye tartışmanın büyümesi sonucunda saldırdı.

ÖFKENİN MERKEZİ: 'MAVİ GÖMLEKLİ ÇOCUK'

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A. (22) isimli yolcunun da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Görüntülerde İ.A.'nın D.E.'yi çocuklarının yanındayken darp ettiğinin görülmesi sosyal medyadaki öfkeyi de körükledi.

Sosyal medyada 'Mavi gömlekli çocuk' olarak ifade edilen İ.A. için çok sayıda paylaşım yapıldı.

D.E.'nin yanında çocuklarıyla seyahat ederken ona saldırdığı için büyük bir öfkeye maruz kalan İ.A., birçok kullanıcı tarafından da tehdit edildi.

SEDAT PEKER TEPKİSİZ KALMADI

Yaşanan olayla ilgili olarak birçok kişi tepki gösterirken Sedat Peker de konuyla ilgili kendisinin bir sözünün geçtiği bir paylaşımı retweetledi.

İşte o paylaşım:

BURNU KIRILDI

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kavgada darbedilen D.E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. D.E.'nin şikayeti üzerine şüphelilerden İ.A. olay yerinde, E.D. ise olay sonrası yapılan çalışmalar sonucu sonradan yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise "kasten yaralama" suçundan başlatılan adli işlemlerin ardından gözaltına alındı.