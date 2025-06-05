Marmaray'daki olayda yumruk atan kişi konuştu: "Arkadaş çok tahrik etti"

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Marmaray'da çocukları yanında bulunan babaya yumruk atılması çok konuşulmuştu. Babanın olaydan önce 18 yaşındaki genç kız ile tartıştığı ve hakarette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Yumruklu saldırıda bulunan Ekrem Dur, "Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı." dedi.

Habertürk TV'de yaşananlarla ilgili olarak Ekrem Dur şunları ifade etti:

"Öyle bir yere geldi ki biz artık o noktadan sonra çocukları görmedik. İnanın nasıl yaptım, nasıl vurdum ben bile hatırlamıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim çocukların yanında böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm.

"BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Ailem de neden böyle bir şey yaptın diye çok kızdı. Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı.

Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Hiçbir çocuğun böyle bir şey yaşamasını istemem. Benim de çocuklarım var.

"KIZIN KALBİNİ KIRDIN"

Marmaray'a çocuklarıyla bindi. Tam binerken sağ tarafta 18-19 yaşlarında bir kız çocuğu duruyordu. 'Çekil oradan ne ayak altında duruyorsun. Çocuklarım sana takılacak' dedi. Kız da özür diledi. Sürekli kıza hakaret, bir aşağılayıcı konuşmalar yaptı. Biz ve diğerleri sesini çıkarmadı. İnmek üzereyken kız çocuğunun ağladığını gördüm. 'Bu kadar laf söylemeye ne gerek vardı. Kızın kalbini kırdın' dedim.

'Sen ne karışıyorsun, istediğini söylerim' diyerek bana söylenmeye başladı. Tam ben aşağı ineceğim, mavi gömlekli arkadaş dayanamadı, o bağırmaya başladı."