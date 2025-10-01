HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un yüksek kapasiteli yük taşımacılığına uygun yeni demiryolu hattı için ihale ilanına bu yıl çıkılacağını duyurdu. “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” ile Marmaray’ın kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağı belirtildi.

Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor
Mustafa Fidan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un yük taşımacılığı kapasitesini artıracak dev proje için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” kapsamında bu yıl içinde ihale ilanına çıkılacağını belirten Uraloğlu, Marmaray’ın yükünü hafifletecek yeni hattın hem Türkiye’nin lojistik gücünü hem de Avrupa-Asya ticaret koridorundaki stratejik rolünü güçlendireceğini vurguladı.

İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ İÇİN İHALE HEDEFİ 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını bağlayacak yeni demiryolu hattı için bu yıl ihale ilanına çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje, Marmaray’ın yükünü hafifletecek ve yüksek kapasiteli taşımacılık sağlayacak.

Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor 1

AVRUPA-ASYA KORİDORUNDA YENİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, Kazakistan’ın Almatı kentinde katıldığı forumda, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim krizi nedeniyle mevcut lojistik koridorların etkilendiğini söyledi. Orta Koridor ve Güney rotalarının öne çıktığını, ancak altyapı eksikleri nedeniyle verimliliğin henüz tam sağlanamadığını belirtti.

ORTA KORİDOR’UN STRATEJİK ÖNEMİ

Çin’den Avrupa’ya en kısa bağlantıyı sağlayan Orta Koridor’un ticarette milyarlarca dolarlık tasarruf imkanı sunduğunu ifade eden Uraloğlu, Dünya Bankası verilerine göre 2030’a kadar Çin-AB ticaretinde yüzde 30 artış öngörüldüğünü aktardı.

Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor 2

ZENGEZUR DEMİRYOLU HATTI İLE YENİ GÜZERGAH

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan iş birliğiyle başlatılan Zengezur Demiryolu Hattı’nın Türkiye kesiminin temelinin ağustos ayında atıldığını hatırlatan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Hazar ile Akdeniz arasında yeni bir güzergah oluşturacağını söyledi.

BÜYÜK AVRASYA VİZYONU VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki doğal köprü konumuna dikkat çeken Uraloğlu, “Büyük Avrasya” vizyonunun sadece ulaşım değil, barış ve iş birliği açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dijitalleşme, yeşil lojistik ve sürdürülebilir taşımacılık konularında aktif rol oynadığını kaydetti.

Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de otomobil takla attı: 3 yaralıOsmaniye’de otomobil takla attı: 3 yaralı
İstanbul Valiliği’nden okuma etkinliğiİstanbul Valiliği’nden okuma etkinliği

Anahtar Kelimeler:
Marmaray kuzey marmara Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.