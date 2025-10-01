Marmaray’ın yükü hafifliyor! “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un yük taşımacılığı kapasitesini artıracak dev proje için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. “İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi” kapsamında bu yıl içinde ihale ilanına çıkılacağını belirten Uraloğlu, Marmaray’ın yükünü hafifletecek yeni hattın hem Türkiye’nin lojistik gücünü hem de Avrupa-Asya ticaret koridorundaki stratejik rolünü güçlendireceğini vurguladı.

İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU GEÇİŞİ İÇİN İHALE HEDEFİ 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un Avrupa ve Asya yakalarını bağlayacak yeni demiryolu hattı için bu yıl ihale ilanına çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje, Marmaray’ın yükünü hafifletecek ve yüksek kapasiteli taşımacılık sağlayacak.

AVRUPA-ASYA KORİDORUNDA YENİ DÖNEM

Bakan Uraloğlu, Kazakistan’ın Almatı kentinde katıldığı forumda, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim krizi nedeniyle mevcut lojistik koridorların etkilendiğini söyledi. Orta Koridor ve Güney rotalarının öne çıktığını, ancak altyapı eksikleri nedeniyle verimliliğin henüz tam sağlanamadığını belirtti.

ORTA KORİDOR’UN STRATEJİK ÖNEMİ

Çin’den Avrupa’ya en kısa bağlantıyı sağlayan Orta Koridor’un ticarette milyarlarca dolarlık tasarruf imkanı sunduğunu ifade eden Uraloğlu, Dünya Bankası verilerine göre 2030’a kadar Çin-AB ticaretinde yüzde 30 artış öngörüldüğünü aktardı.

ZENGEZUR DEMİRYOLU HATTI İLE YENİ GÜZERGAH

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan iş birliğiyle başlatılan Zengezur Demiryolu Hattı’nın Türkiye kesiminin temelinin ağustos ayında atıldığını hatırlatan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Hazar ile Akdeniz arasında yeni bir güzergah oluşturacağını söyledi.

BÜYÜK AVRASYA VİZYONU VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki doğal köprü konumuna dikkat çeken Uraloğlu, “Büyük Avrasya” vizyonunun sadece ulaşım değil, barış ve iş birliği açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dijitalleşme, yeşil lojistik ve sürdürülebilir taşımacılık konularında aktif rol oynadığını kaydetti.