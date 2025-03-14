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  4. Marmaris Belediyesi’nde zam imzası! Açıklama geldi: 2025'in ilk 6 ayı 23.77 oranında zam...

Marmaris Belediyesi’nde zam imzası! Açıklama geldi: 2025'in ilk 6 ayı 23.77 oranında zam...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 17:07
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Marmaris Belediyesi ile sorumlu sendika arasında yapılan ücret zammı protokolünde Personel A.Ş.'de çalışan 522 personelin yevmiyesine 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 23.77 oranında zam yapıldı.

Marmaris Belediyesi’nde zam imzası! Açıklama geldi: 2025'in ilk 6 ayı 23.77 oranında zam...

Marmaris Belediyesi’nde Ocak 2025- Haziran 2025 dönemini kapsayan ek ücret artışı protokolü imzalandı. Personelin yevmiye ücretlerine yüzde 23.77 oranında zammı ve ikramiye artışını içeren toplu sözleşme ücret artışı protokolünü Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Sendika Şube Başkanı Uzay Kocabaş imza attı.

"BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Burada yaptığı açıklamada ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin belediyeleri de etkilediğini söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Belediye olarak içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara rağmen çalışanlarımızın Marmaris için döktüğü alın terinin karşılığını vermek ve yaşam şartlarını iyileştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün imzaladığımız sözleşmede de hem onların hayat şartlarını hem de belediyemizin ekonomik öngörülerini düşünerek hareket ettik. Hiçbir çalışanımızın ne bugün ne de gelecekte mağdur olmaması için en ince detayları gözden geçirdik. Sözleşmenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm çalışanlarımıza Marmaris'e verdikleri emek için teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris belediye
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