Marmaris Limanı’na iki kruvaziyer gemi demir attı

Muğla’nın Marmaris ilçesi dev yolcu gemilerini ağırlamaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının yaz mevsimini aratmadığı ilçede, sabah saatlerinde gümrüklü limana iki gemi birden demir attı.

Marmaris Limanı, iki kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapıyor. Sabah 08.00 de gelen Silver Muse ne Nautica isimli yolcu gemileri, akşam saatlerine kadar limanda kalacak. Silver Muse gemisi 542 yolcusu ile Santorini’den gelerek Patmos’a hareket edecek, sabah 09.00 da demir atan Nautica isimli gemi ise 548 yolcusu ile Kuşadası’ndan gelerek Antalya’ya doğru yola çıkacağı bilgileri edinildi. Yolcuların büyük bölümünü Amerikalı ve İngiliz turistler oluşturuyor. Gelen misafirler, ilçe merkezinde alışveriş yapmanın yanı sıra Marmaris’in doğal güzelliklerini ve kırsal mahallelerini keşfetme fırsatı buldu. Bazı turistler düzenlenen turlara katılarak Marmaris koylarını ve çevresini gezmeye çıktı.

Gemiler saat 18.00 ve 19.00 saatlerinde sonraki limanlara ulaşmak için hareket edecek.

