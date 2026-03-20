HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Marmaris'te alkollü sürücü kaza yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Hatipirimi Mahallesi Yunus Nadi Caddesi üzerinde bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada sürücünün alkol testi çıktı. 2.51 promil alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl konuldu ve para cezası verildi.

Bu sabah seyir halindeki bir otomobil Yunus Nadi Caddesi’ni takiben Çoban Petrol Kavşağı’ndan yeni Datça yoluna dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Tek taraflı yaşanan kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastanede tedavileri devam ederken kanda yapılan alkol kontrolünde sonuçlar, sürücü B.H 2.51 promil yanındaki yolcu E.E’nin ise 1.92 promil olarak belirtildi. Alkol testinin ardından sürücüye ceza yağdı. Sürücü B.T alkollü araç sürmekten B.T’ye ikinci defa yasal alkol sınırı aşmaktan 50 Bin TL ceza, 2 yıl ehliyetine el konulması ve ayrıca trafiği güvenliğini tehlikeye düşürmekten de işlem yapıldığı bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Marmaris
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.