Marmaris'te bungalov dolandırıcılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Marmaris'te bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Marmaris merkezli soruşturma yürütülüyor. Bungalov kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıranlara yönelik bir operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi yakalandı. Bu kişilerin 3'ü tutuklandı.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de yerli ve yabancı turistler hedef alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara katıldı. Bilişim sistemleri ve banka araçları kullanarak dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

3'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerin adresleri Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlendi. Düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Marmaris'e getirildi. Adliyeye sevk edilenlerden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, dijital platformlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sahte ilanlar ve düşük fiyat tuzaklarına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Marmaris bungalov
