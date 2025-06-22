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Marmaris'te eğlence mekanlarına denetim; kapatılan işletme sayısı 20'ye yükseldi

Muğa’nın Marmaris ilçesinde, eğlence mekanlarında artan şikayetler üzerine başlatılan denetim kapsamında, özellikle gürültü, çıplak dans ve meşale şovları ile yoldan geçenlere yapılan ısrarlı teklifler nedeniyle çok sayıda işletmeye ceza kesildi. Kapatılan işletme sayısı 20’ye yükseldi.

Marmaris'te eğlence mekanlarına denetim; kapatılan işletme sayısı 20'ye yükseldi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere ilçe genelinde yüzlerce işletme denetlendi. Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7 ve 10 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi.

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UZUN SÜRELİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi. İlçede kapatılan işletme sayısı ise 20’ye yükseldi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Muğla Marmaris denetim eğlence mekanları
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