Marmaris’te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklandı.

19 Ağustos 2025’te saat 03.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yalancı Boğaz açıklarında seyir halindeki 'Grand Amour' isimli yelkenli tekneyi durdurarak 35’i İran, 20’si Irak, 1’i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmen ile birlikte bir organizatör şüpheliyi yakaladı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun devamında karada yapılan çalışmalarda, organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan bir araç ve motosiklet ele geçirildi.

Soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne devredildi. Göçmenlerle yapılan mülakatlarda bazı kişilerin organizasyonda aktif rol aldığı, pasaport topladığı ve barınma sağladığı tespit edildi. Polis ekiplerinin bir apartta yaptığı aramada farklı şahıslara ait 7 pasaporta el konuldu, apartın işletmecileri ile birlikte toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

