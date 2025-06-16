Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı

Türkiye'nin belki de dünyanın en güzel tatil lokasyonlarından birisi olan Marmaris'te, turizme büyük darbe vuruluyor. Sosyal medyada viral olan bazı görüntülerde eğlence merkezlerinde yarı çıplak ve müstehcen hareketler sergileyerek yapılan dans şovlar, hem yerli hem yabancı turisti adeta bıktırdı. Müşterileri eğlendirmek bir yana alenen taciz halini sözde eğlence organizasyonları için ekipler harekete geçti.

İŞTE İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜLER!

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerin çoğunda yerli ve yabancı turistleri rahatsız ettikleri tespit edilen şahıslar ve işletmeler için harekete geçildi.

İşte o görüntülerden bazıları şu şekilde:

14 İŞLETME KAPATILDI, 12'Sİ MÜHÜRLENDİ

Marmaris'te eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verildi. İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulandı.

HANUTÇULUK, MEŞALE VE YANICI MADDE ŞOVU...

Bazı mekanlarda yerli-yabancı turistlerin rahatsız edici şekilde işletmelere çekilmeye çalışıldığı yönünde gelen şikayetler üzerine işlem başlatıldı. Denetimlerin ardından iki işletme belge eksikliği gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. 9 işletmeye de rahatsız edici şekilde hanut, ve meşale ve yanıcı madde şovları sebeplerinden 7 gün, 3 işletmeye ise aynı sebeplerden 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

YASALARA VE KAMU DÜZENİNE UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞRI YAPILDI

Emniyet ekiplerinin tuttuğu tutanakların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri kapatma kararlarını uygulayarak işletmeleri mühürledi. Bazı mekanlar, geçici kapanışlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, işletmelerin yasalara ve kamu düzenine uygun şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini hatırlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır