Marmaris’te kaybolmuştu! Ekipler seferber oldu, Rus turist bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde, Karya yürüyüş yolunda kaybolan Rus turist uzun çalışmaların ardından bulundu. Rus turist bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için ambulans ekiplerine teslim edildi.

Marmaris’te kaybolmuştu! Ekipler seferber oldu, Rus turist bulundu

Memleketi Rusya’dan tatil için Marmaris’e gelen kadın turist, doğa yürüyüşü yapmak amacıyla Karya yürüyüş yoluna çıktı. Ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamadı. Beraber tatile geldiği arkadaşları, kadının kaybolduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

YERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler önce sesle temas kurdu, ardından drone yardımıyla turistin yerini tespit etti.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Çalışmalara katılan İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş’ın da destek verdiği kurtarma operasyonunda, Rus turist bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için ambulans ekiplerine teslim edildi.

