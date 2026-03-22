Marmaris'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 İngiliz turist ağır yaralandı

İngiliz uyruklu S.J.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda B.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.J.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan vatandaşı W.P.M. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan W.P.M, müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İngiliz turistlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

