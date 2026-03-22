Marmaris'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 İngiliz turist ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 İngiliz turist ağır yaralandı.

İngiliz uyruklu S.J.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda B.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.J.C. ile arkasında yolcu olarak bulunan vatandaşı W.P.M. yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan W.P.M, müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İngiliz turistlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de şiddetli rüzgar ve doludan 150 dönüm sera zarar gördüMersin'de şiddetli rüzgar ve doludan 150 dönüm sera zarar gördü
Cinayetle biten kavgada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandıCinayetle biten kavgada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

