Marmaris’te optik mağazasına yönelik silahlı saldırı! 9 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir marinada faaliyet yürüten optik mağazasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 9’u tutuklandı.

29 Mart'ta Marmaris ilçesinin Sarıana Mahallesi’ndeki marinada faaliyet yürüten optik mağazasının kurşunlamasına yönelik Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM amirliği ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda saldırının organize şekilde planlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin olay günü İzmir’den kiralık araçla Marmaris’e geldikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, saldırıda kullanılan mavi renkli aracın İzmir’den kiralandığı, aracın hareketlerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları üzerinden adım adım takip edildiği öğrenildi.

SAHTE PLAKA DETAYI

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin Marmaris’e geldiklerinde izlerini kaybettirmek amacıyla başka bir araca ait sahte plakayı, kiralık araca taktıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrası Marmaris çıkışında yeniden gerçek plakayı kullandıkları ve aracı birkaç gün sonra İzmir’de teslim ettikleri saptandı.

Soruşturma dosyasında müşteki ifadeleri, güvenlik kamerası kayıtları, HTS analizleri, banka hesap hareketleri ve araç hareketlilikleri detaylı şekilde incelendi. Teknik takip sürecinde olayla bağlantılı yeni isimlere de ulaşıldığı öğrenildi. 12 Mayıs sabahı KOM ekiplerince Muğla, İzmir ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese gerçekleştirilen baskınlarda A.K., M.A.G., Ö.F.Y., C.A., Y.E.Y., F.B.Ö., G.Ö., M.A., R.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Firari şüphelilerin Aydın’ın Söke ilçesine kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen B.D.G. ile K.K. isimli şahısların da operasyon kapsamında yakalandığı bildirildi. Şüpheliler hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

