Marmaris'te şikayetler artınca eğlence mekanlarına denetim yapıldı! 14 işletme kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve devriye ekipleri tarafından İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, şu ana kadar yüzlerce işletme kontrol edildi.

İKİ İŞLETME SÜRESİZ KAPATILDI

Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden olanMarmaris ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 14 işletme hakkında kapatma kararı verildi. İşletmelerden ikisi süresiz olarak kapatılırken, 12’sine geçici süreyle mühürleme cezası uygulandı.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin ardından iki işletme belge eksikliği gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. 9 işletmeye de rahatsız edici şekilde hanut, ve meşale ve yanıcı madde şovları sebeplerinden 7 gün, 3 işletmeye ise aynı sebeplerden 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.



Emniyet ekiplerinin tuttuğu tutanakların ardından Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri kapatma kararlarını uygulayarak işletmeleri mühürledi. Bazı mekanlar, geçici kapanışlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.



Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin artarak süreceğini vurgulayarak, işletmelerin yasalara ve kamu düzenine uygun şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini hatırlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır