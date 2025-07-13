Marmaris'te sular durulmuyor! Çirkin dansların ardından şimdi de darp... Kadın turistler tekme tokat dövüldü

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden olan Marmaris, bu sene adını çirkin olaylarla duyurdu. Geçen haftalarda basına yansıyan çirkin ve anlamsız dans şovlarının ardından şimdi de bir darp olayı Marmaris'i gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekan çalışanlarının kadın müşterileri darbettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak infial uyandırdı.

HESAP NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran 2025 günü saat 23.25 sıralarında gerçekleştiğini tespit etti. Eğlence mekanına giden kadın turistler hesap nedeniyle iş yeri çalışanlarıyla sözlü tartışma yaşadı.

SOKAK ORTASINDA ACIMASIZCA DÖVDÜLER! SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Tartışma büyürken mekan çalışanları kadınları sokak ortasında tekme ve tokatlarla acımasızca dövdü. Yabancı uyruklu kadın şahısları darbeden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.