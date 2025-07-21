Marmaris'te teknede cinayet! Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, teknede çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'Arda Deniz' adlı teknede meydana geldi.

Teknedeki A.D.O. ile S.Y., S.Y. ve C.V.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. A.D.O. başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

A.D.O., babası tarafından baygın halde sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan A.D.O., Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. A.D.O., kaldırıldığı hastanede sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 yaralı ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kavganın nedeni araştırılırken, olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır