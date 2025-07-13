HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris'teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap yüzünden 2’si kadın 4 turist ile çalışanlar arasında kavga çıkmıştı. 5 kişinin gözaltına alındığı olayda belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi. İşletme sahipleri turistlerin hesap ödemeden gitmeye çalıştığını ifade ederek "Ağır tahrik söz konusuydu. Elbette şiddeti tasvip etmiyoruz ama olay tek taraflı gösterildi" dedi.

Marmaris'teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi

Olay, 2 Haziran saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çalışanlarla 2’si kadın 4 turist arasında ‘hesap’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Marmaris teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi 1

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili çalışanlardan M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Marmaris Belediyesi harekete geçti. Mekanda denetim yapan belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, işletmenin mühürlenme gerekçesi olarak imara aykırı imalat ve tadilatlar gösterildi.

Marmaris teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi 2

Söz konusu uygunsuzluklar giderilene kadar işletmenin süresiz kapatıldığı ve idari para cezası uygulandığı bildirildi.

OLAYIN ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olayın öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eğlence mekanı çalışanlarından Adar Akçın, hesabı ödemek istemeyen bazı turistlerin kendilerine hakaret ettiğini, durumu polise bildirdiklerini ancak bu süre boyunca turistler tarafından hem fiziksel hem de sözlü saldırıya uğradıklarını savundu.

Marmaris teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi 3

İşletme sahibinin kardeşi Hayrettin Akçın da "Söz konusu müşteriler hesap ödemeden kalkınca polis çağrıldı. O sırada kadınlardan biri kardeşime çanta ve yumrukla saldırdı. Küçük çocuğuyla birlikte ortamı provoke etti. Kamera kayıtlarında her şey net şekilde görülüyor. Bize, çalışanlarımıza hakaret edildi. Ağır tahrik söz konusuydu. Elbette şiddeti tasvip etmiyoruz ama olay tek taraflı gösterildi" dedi.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! "Gerçek bir mucize"Binlerce kişi bu anı görmek için akın etti! "Gerçek bir mucize"
Erciyes'te 3 bin 350 metre yükseklikte mahsur kalan dağcı kurtarıldıErciyes'te 3 bin 350 metre yükseklikte mahsur kalan dağcı kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Marmaris darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Marmara Denizi'nde panik! 200 yolcunun bulunduğu gemide yangın çıktı

Marmara Denizi'nde panik! 200 yolcunun bulunduğu gemide yangın çıktı

Fenerbahçe'de kaleci transferinde hareketlilik!

Fenerbahçe'de kaleci transferinde hareketlilik!

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri açık açık ilan etti

Savaşı büyütecek gelişme! Kuzey Kore lideri açık açık ilan etti

Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.