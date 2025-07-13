Marmaris'teki görüntüler gündem oldu! Mekan ile ilgili yeni gelişme: Mühürlendi

Olay, 2 Haziran saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Çalışanlarla 2’si kadın 4 turist arasında ‘hesap’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili çalışanlardan M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Marmaris Belediyesi harekete geçti. Mekanda denetim yapan belediye ekipleri, işletmeyi mühürledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, işletmenin mühürlenme gerekçesi olarak imara aykırı imalat ve tadilatlar gösterildi.

Söz konusu uygunsuzluklar giderilene kadar işletmenin süresiz kapatıldığı ve idari para cezası uygulandığı bildirildi.

OLAYIN ÖNCESİNE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavga anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından olayın öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eğlence mekanı çalışanlarından Adar Akçın, hesabı ödemek istemeyen bazı turistlerin kendilerine hakaret ettiğini, durumu polise bildirdiklerini ancak bu süre boyunca turistler tarafından hem fiziksel hem de sözlü saldırıya uğradıklarını savundu.

İşletme sahibinin kardeşi Hayrettin Akçın da "Söz konusu müşteriler hesap ödemeden kalkınca polis çağrıldı. O sırada kadınlardan biri kardeşime çanta ve yumrukla saldırdı. Küçük çocuğuyla birlikte ortamı provoke etti. Kamera kayıtlarında her şey net şekilde görülüyor. Bize, çalışanlarımıza hakaret edildi. Ağır tahrik söz konusuydu. Elbette şiddeti tasvip etmiyoruz ama olay tek taraflı gösterildi" dedi.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır