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Marmaris'teki trafik kazası! Ölü sayısı yükseldi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Marmaris'teki trafik kazası! Ölü sayısı yükseldi

Kaza, Muğla-Marmaris karayolu Taşhan mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöndeki 3 aracın çarpışması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç karşı şeride geçerek seyir halindeki başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücü ve yolcu konumundaki şahıslar da sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 3 yaralıyı sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde T.H.'nin (21) hayatını kaybettiğini tespit ederken, kazada ağır yaralanan 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan yaralılardan T.E. (48) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının da tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Marmaris
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