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Marmaris yolunda motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla-Marmaris Karayolu Gökçe mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında 34 yaşındaki Y.A. hayatını kaybetti. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Marmaris yolunda motosiklet kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde bulunan Y.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MUĞLA'DA FECİ KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 34 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Y.A.’nın kaskının takılı olduğu belirtilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla motosiklet kazası
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