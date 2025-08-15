HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris’te doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktora fiziki saldırıda bulunan şüpheli K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris’te doktora saldıran şüpheli tutuklandı

Olay, Marmaris Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre K.Ç. isimli hasta, muayene olmak üzere üroloji polikliniğine başvurdu. Poliklinikte görevli doktor S.P., gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından hastayı acil servise yönlendirdi. Ancak bu yönlendirmeye sinirlenen K.Ç., önce doktora sözlü hakaretlerde bulundu, ardından doktor S.P.’ye karnına tekme atarak fiziki saldırıda bulundu. Saldırgan bununla da yetinmeyerek klinikte bulunan bilgisayarlara zarar verdi. Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından ’beyaz kod’ verildi ve durum emniyet güçlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Doktor S.P.’nin saldırgan hakkında şikayetçi olması üzerine adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan K.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bilimsel araştırma: Kanser riskini artırıyor! Yeni bilimsel araştırma: Kanser riskini artırıyor!
Milli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen olduMilli Savunma Üniversitesi duyurdu! 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

Türkiye'nin ilk 'sigarasız ili' olacak: Tamamen yasaklanıyor

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

'Ne söylediysem hepsi çıktı' diyen deprem uzmanı kritik bölgeyi işaret etti: '7 üzeri her an olabilir'

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Geldiler...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Benfica'dan hayrete düşüren Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Hayaller suya düştü, transfer iptal...

Gök kızıla büründü! İki ilde orman yangını

Gök kızıla büründü! İki ilde orman yangını

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

Ağza alınmayacak sözler yargıya taşındı! "AK Parti içinde de eleştiriliyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.