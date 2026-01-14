HABER

Marmaris’te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Siteler Mahallesi 153 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin yaşanmasının ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Muğla Marmaris
