Marmaris’teki silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Haziran 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4’ü erkek, 1’i kadın olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın önceki aşamasında, 28 Mart’ta kapalı halde bulunan bir restoran işletmesine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırganlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin; eylemi azmettiren kişiyle irtibat sağladıkları, saldırıda kullanılan silahın temin edilmesine aracılık ettikleri ve suç kapsamında gerçekleştirilen para transferlerinde finansal aracılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Marmaris Adliyesi’ne çıkartıldılar.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır