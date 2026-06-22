Mars'ta bir maraton tamamladı: NASA'nın Perseverance aracı yeni bir kilometre taşına ulaştı

Perseverance'ın bu kilometre taşına ulaşması yaklaşık beş yıl sürdü. Aracın ideal koşullardaki azami hızı saatte yalnızca 0,16 km/s seviyesinde olduğu için bu mesafe dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

PERSEVERANCE MARATON SINIRINI GEÇTİ

NASA, Perseverance'ın 14 Haziran tarihinde maraton mesafesi olan 26,2 mili (42,2 kilometre) geride bıraktığını açıkladı.

Uzay ajansının paylaşımına göre Perseverance, başka bir gezegende maraton mesafesini tamamlayan ikinci keşif aracı oldu. Bu başarıya daha önce yalnızca Opportunity ulaşabilmişti.

OPPORTUNITY'NİN ARDINDAN İKİNCİ ARAÇ OLDU

NASA'nın Opportunity keşif aracı, aynı kilometre taşına 2015 yılında ulaşmıştı.

Ancak iki görev arasında dikkat çekici bir fark bulunuyor. Opportunity'nin maraton mesafesini tamamlaması 11 yıl 2 ay sürerken, Perseverance aynı başarıyı yaklaşık beş yılda elde etti.

Mars'ta görev yapan bir diğer keşif aracı olan Curiosity ise 2012'den bu yana 23 milin biraz üzerinde yol kat etmiş durumda.