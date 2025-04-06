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Mart ayında su ürünlerinden 135 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mart ayında 1 milyar 588 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2025 yılının Ocak-Mart döneminde ihracatı 4 milyar 477 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı 18 milyar 228 milyon dolara ilerledi. Sanayi ihracatı ise Mart ayında yüzde 3 artışla 873 milyon dolar, tarım ihracatı ise 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında su ürünlerinden 135 milyon dolarlık ihracat
Hazar Gönüllü

Türkiye’nin su ürünleri ihracat şampiyonu Muğla’nın başı çektiği su ürünleri ihracatı Mart ayında 135 milyon dolar olarak açıklandı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 135 milyon dolarlık döviz getirisiyle Ege Bölgesinde Mart ayında Ege İhracatçılar Birlikleri içinde en fazla ihracat yapan ikinci birlik oldu.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR EKONOMİ POLİTİKASI GEREKLİLİĞİ HER ZAMANKİNDEN DAHA KRİTİK HALE GELDİ"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Son dönemde küresel ticaret dinamiklerinde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin ihracat performansını ve genel ekonomik direncini doğrudan etkiliyor. ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük tarifelerine göre, Türkiye, yüzde 10 ile AB ve Çin'den daha avantajlı görünse de, bu geçici ve temkinli yönetilmesi gereken bir avantaj. Trump’ın politikaları genelde korumacı olduğu için, bu uzun vadede başka alanlarda baskıya dönüşebilir. Mart ayı verilerine göre, uzun yıllardır ihracatta ilk üçte yer alan hazır giyim, Türkiye genelinde ihracatta beşinci sıraya gerilemiş durumda. İhracat odaklı bir büyüme modelini gerçek anlamda hayata geçirebilmek için, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik artışı sağlayacak yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilir bir ekonomi politikası gerekliliği her zamankinden daha kritik hale geldi. Döviz kurunun enflasyonla uyumlu bir seviyeye oturtulması, önümüzdeki dönemde atılması gereken öncelikli adımlar arasında yer alıyor" dedi.

(İHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Muğla
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