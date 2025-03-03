HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mart kapıdan baktırıyor! Bahar geldiği gibi dönüyor, ramazan ayı yağışlı ve serin geçecek: İşte bölge bölge hava durumu

Mart kapıdan baktırıyor! Bahar geldiği gibi dönüyor, ramazan ayı yağışlı ve serin geçecek: İşte bölge bölge hava durumu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 11:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir'in güneyi ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mart kapıdan baktırıyor! Bahar geldiği gibi dönüyor, ramazan ayı yağışlı ve serin geçecek: İşte bölge bölge hava durumu

Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

mete5

Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

çığ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

mete4

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

mete3

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 15

mete2

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

mete1

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

mete10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

(İHA)

Prizde unutulan saç kurutma makinesi, yangına sebep olduPrizde unutulan saç kurutma makinesi, yangına sebep oldu
Kahramanmaraş’ta çok sayıda şüpheli yakalandıKahramanmaraş’ta çok sayıda şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Doğu Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Marmara Bölgesi meteoroloj yağış yurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Dikkat çeken anket sonuçları: Hem AK Parti'ye hem de CHP'ye fark attı!

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.