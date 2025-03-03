Mart kapıdan baktırıyor! Bahar geldiği gibi dönüyor, ramazan ayı yağışlı ve serin geçecek: İşte bölge bölge hava durumu

Yağışların Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışlarının Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

(İHA)