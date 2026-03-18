Mart kapıdan baktırıyor: Bayramda kar geliyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

Mart ayı soğukları etkisini gösteriyor. Hava giderek serinlerken, Türkiye genelinde kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bazı bölgelerde yüksek yerler karla kaplanacak. Ramazan Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise hava durumu ise merak uyandırdı. İşte 19-20-21-22 Mart hava durumu tahminleri...

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye, Mart ayının ortasında ani bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul sabah saatlerinde sağanak yağışla uyanırken, akşam saatlerinde rüzgarlı ve soğuk bir hava etkisini artıracak. Termometreler gündüz 11°C civarını gösterecek.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışlı sistem sadece sahilleri değil, İç Anadolu ve yüksek kesimleri de vuracak. Ankara çevresinde gece sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesiyle karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu hattında ulaşımda aksamalara yol açabilecek kar yağışı öngörülüyor. Ege ve Akdeniz’de gök gürültülü sağanaklar sele sebep olabilir.

FIRTINA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgar saatte 70 km’ye ulaşabilir; çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı dikkatli olunmalı. İç ve Doğu Anadolu’da gece saatlerinde yaşanacak soğuklar nedeniyle zirai don riski bulunuyor. Özellikle meyve ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemde çiftçilerin uyarıları yakından takip etmesi gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul: Çarşamba sert rüzgar, Perşembe ve Cumartesi sağanak yağış.

Ankara: Yoğun sisle başlayacak hafta, ikinci yarıda gök gürültülü sağanaklar.

İzmir: Çarşamba yağışlı, hafta sonu güneşli ve 18°C’ye ulaşacak.

BAYRAMDA HAVA DURUMU

2026 Ramazan Bayramı boyunca Türkiye’de “dört mevsim bir arada” yaşanacak. 19 Mart Arife günü batıdan giren yağışlar, 20-21 Mart’ta İç Anadolu ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışına neden olacak. 22 Mart Pazar itibarıyla batı bölgelerde yağışlar azalacak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

KAR BEKLENEN İLLER

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Erzincan, Bitlis, Van ve Muş’un yüksek kesimlerinde kar bekleniyor. İç Anadolu’nun yüksek noktaları ve Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Doğu Anadolu’da buzlanma ve don riskine karşı sürücülerin zincir ve takoz gibi önlemleri ihmal etmemesi hayati önemde.

UYARILAR

Kuvvetli rüzgar: Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Çığ ve kar erimesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde tehlike bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye’de ev yangınıFethiye’de ev yangını
Gaziantep’te motosiklet kazasıGaziantep’te motosiklet kazası

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu meteoroloji İstanbul kar tatil
En Çok Okunan Haberler
İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

