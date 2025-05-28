Maş fasulyesinin faydaları nelerdir? Maş fasulyesi gaz yapar mı?

Maş fasulyesi bitkisel içerikli bir besin olarak bilinir. Yemeklerin yanı sıra salatalara da aroma vermesi için katılan bu besin protein yönünden de zengindir. Güney Asya mutfağının olmazsa olmaz besinleri arasında bulunan bu fasulye ülkemizde Gaziantep ve Toros Dağı civarında da imal edilebilmektedir. Özellikle Akdeniz ikliminin hâkim olduğu alanlarda yetişmektedir. Ayrıca bu besinin bünyesinde çeşitli vitamin ve mineraller de bulunmaktadır.

Maş fasulyesinin faydaları nelerdir?

Maş fasulyesi besleyici özelliği ile insan vücuduna çeşitli yararlar sağlamaktadır. Pişimi oldukça pratik olan bu fasulye yemek ve salatalara eklenebileceği gibi çorbalara da katılabilmektedir. Tam bir protein deposu olarak tabir edilen maş fasulyesi B vitamini, potasyum, demir, bakır, folat, manganez, magnezyum gibi çeşitli bileşenlere de sahiptir. Antik dönemden bu yana yaygın olarak tüketilen bu fasulyede ayrıca K vitamini de bulunmaktadır. Besin değeri epey fazla olan maş fasulyesi faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

Yüksek protein içermesinden kaynaklı et yemeyen kişiler için son derece uygundur.

Lif oranı yüksek olmasından dolayı kabızlık gibi sorunları gidermede etkilidir.

Kötü kolesterol değerlerini normale çeker ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Bünyesinde bulunan vitamin ve mineraller bağışıklığın kuvvetlenmesinde aktif bir rol oynar.

Açlık hissini ortadan kaldırarak kilo verme sürecine destek sağlar.

Kan şekeri seviyelerinin dengelenmesinde etkin bir rolü bulunur.

Antioksidan özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde hücrelerin onarılmasına yardımcı olmaktadır.

İçerdiği demir minerali, demir eksikliği sorununun giderilmesinde etkilidir.

Şişkinlik, hazımsızlık gibi problemin hafifletilmesini sağlar.

Kas gelişimi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Maş fasulyesinin bebeklere faydaları nelerdir?

Maş fasulyesi içerdiği protein, vitamin, lif ve çeşitli mineraller sayesinde birçok rahatsızlığa iyi gelir. Bu besin özellikle bebeklere sağladığı faydaları ile öne çıkmaktadır. Maş fasulyesi glüten maddesini bünyesinde barındırmayan bir besin çeşididir. Bu yüzden yemek yedikten sonra sindirim sistemi ile alakalı sorunların görülme oranını azaltır.

Maş fasulyesi bebekler için yararlı olmakla birlikte kullanmadan önce bir doktora danışılması son derece önemlidir. Genel olarak maş fasulyesinin bebeklere faydaları arasında ise büyüme ve gelişim sürecine katkı sağlaması, açlık hissini azaltarak kilo kontrolü etkisi yaratması, sinir sistemine iyi gelmesi, bağırsak hareketlerini düzenlemesi gibi faydalar bulunur.

Maş fasulyesi suyunun faydaları nelerdir?

Maş fasulyesi tek başına yenebilen bir besin olduğu gibi haşlanıp suyu da tüketilebilmektedir. Maş fasulyesi suyunun da besinin kendisi kadar önemli yararları mevcuttur. Maş fasulyesi suyu tek başına içilebileceği gibi çorba gibi sıcak içeceklerin içine katılarak da yenebilir. Potasyum, magnezyum, demir gibi mineraller yönünden zengin olan maş fasulyesi suyu, vücuda mineral takviyesi yapar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı koruma sağlar. Mide ile ilgili şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Detoks görevi yaparak vücuttaki ödemin atılmasına destek verir.

Maş fasulyesi gaz yapar mı?

Maş fasulyesi bilinenin aksine glüten içermediği için şişkinlik gibi bir durumun ortaya çıkmasını engeller. Bu besin tam tersi mide ekşimesi, sindirim problemi gibi sıkıntıların görülme oranını azaltır. İçeriğinde bulunan liften kaynaklı sindirimin daha kolay sağlanmasında etkilidir. Protein başta olmak üzere pek çok farklı vitamin ve mineralde içeren maş fasulyesi, bu özelliklerinden ötürü gaz yapıcı bir özellik taşımamaktadır.