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MASAK'ın AHBAP raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken EFT açıklamaları: "Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından AHBAP derneğine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda EFT için kullanılan ifadeler dikkat çekti.

MASAK'ın AHBAP raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken EFT açıklamaları: "Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli"

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye çıktı.

"HESAPLARIN TAMAMI HALUK LEVENT TARAFINDAN KULLANILIYOR"

Gazeteci Rojda Demirer'in haberine göre soruşturmada gözaltına alınan Y.K., ifadesinde hesaplarının tamamen Haluk Levent tarafından kullanıldığını söylüyor.

Vergi Denetim Kurulu raporuna göre ise bu hesaplar üzerinden yüksek miktarda para transferi göze çarptı.

2024’te 5 milyar TL, 2025’te 10 milyar TL, 2026’da rapor tarihine kadar 4 milyar TL’nin üzerinde işlem hacmi gerçekleşmiş.

AHBAP Derneği’nde herhangi bir görev kaydı bulunmayan Y.K.’nın, Ahbap Lojistik adına 2025’te 45, 2026’da 55 olmak üzere toplam 100 tapu alım-satım işlemi yaptığı rapora girdi.

Y.K.’nın hesabına 2024’te AHBAP’a gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon TL, Haluk Levent’in menajeri olduğu söylenen M.S.K. ise yaklaşık 105 milyon TL para girişi tespit edildi.

"HALUK LEVENT ACİL SENET KAPAMA BEDELİ"

Öte yandan MASAK'ın Ahbap dosyasında incelediği hesap hareketlerinde geçen EFT/havale açıklamaları:

–Borç Bedeli
–Ödünç Para
–Ödünç Para İadesi
–Hlk İçin Borç
–Ahbap Faaliyetleri İçin Borç
–Ahbap
–Ahbap Borç
–Borç Veriyorum
–Haluk İçin Borç
–Haluk Levent Borç Kapama
–Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli
–Haluk Levent /Ahbap,
–Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç
–Haluk Levent Borç Para
–Ahbab Derneği İçin Borç

HESAP HAREKETİ ŞEMASI ÇIKARTILDI

Ahbap soruşturmasında MASAK, hesap hareketi şemasını çıkartarak dosyaya sundu.

MASAK ın AHBAP raporu ortaya çıktı! Dikkat çeken EFT açıklamaları: "Haluk Levent Acil Senet Kapama Bedeli" 1

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent Ahbap Derneği
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