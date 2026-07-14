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Yer: Şanlıurfa! Hemşire kılığına girip çocuk kaçırmak istedi

Şanlıurfa'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına girerek bebek kaçırmaya çalışan kadın güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Hastanede yaşanan kovalamacada izini kaybettiren kadın, polisler tarafından yakalandı.

Yer: Şanlıurfa! Hemşire kılığına girip çocuk kaçırmak istedi

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde meydana geldi. İddiaya göre H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yeni doğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi.

Yer: Şanlıurfa! Hemşire kılığına girip çocuk kaçırmak istedi 1

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yer: Şanlıurfa! Hemşire kılığına girip çocuk kaçırmak istedi 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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