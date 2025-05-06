Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 çocuk şüpheli daha gözaltına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmasıyla birlikte yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera görüntülerinde yer alan 2 çocuğun, cinayet sanıkları ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAKALANDILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Epözdemir’in bu şikayeti üzerine savcılık, 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerde tespit edilen 2 çocuğun kimliğini belirledi. Ardından düzenlediği operasyonla 2 çocuk yakalandı. Yakalanan 2 çocuk şüpheli Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

OLAY

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından saat 08.20 sıralarında 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.



Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Sanıklar hakkındaki dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır