HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 çocuk şüpheli daha gözaltına alındı

Kadıköy'de canice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında aranan 2 çocuk şüpheli daha gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 çocuk şüpheli daha gözaltına alındı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu mahkemeye ulaşmasıyla birlikte yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, olay yerinde bulunan ve kamera görüntülerinde yer alan 2 çocuğun, cinayet sanıkları ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

erign

YAKALANDILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Epözdemir’in bu şikayeti üzerine savcılık, 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerde tespit edilen 2 çocuğun kimliğini belirledi. Ardından düzenlediği operasyonla 2 çocuk yakalandı. Yakalanan 2 çocuk şüpheli Kadıköy Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

OLAY

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından saat 08.20 sıralarında 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

images
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Sanıklar hakkındaki dava Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balık avlamaya çalışırken canından olduBalık avlamaya çalışırken canından oldu
Annesi sulama kanalına düşen çocuğunu görünce peşinden atladıAnnesi sulama kanalına düşen çocuğunu görünce peşinden atladı

Anahtar Kelimeler:
Mattia Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Akaryakıt tabelasında ikinci indirim!

Milyonlar maaşlara kilitlendi, tahtada gösterdi!

Milyonlar maaşlara kilitlendi, tahtada gösterdi!

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Sudan, BAE'yi "saldıran ülke" ilan etti

Sudan, BAE'yi "saldıran ülke" ilan etti

Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü

Özel'e saldıran Tengioğlu'nun 5 yıl önceki sözleri dehşete düşürdü

Bahar Aksu'yu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Bahar Aksu'yu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.