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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bilirkişi raporunda 2 yeni fail çıktı... Gözaltı kararı verildi

Türkiye günlerce 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesini konuşmuştu. Saldırganlardan Berkay Budak ve Umutcan Baba tutuklanırken, olayla ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir cinayete ilişkin yeni faillerin olduğunu ve haklarında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Öte yandan bahsi geçen A. ve K. ismindeki failler bilirkişi raporunda yer aldı. İşte detaylar...

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Bilirkişi raporunda 2 yeni fail çıktı... Gözaltı kararı verildi
Melih Kadir Yılmaz

Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte 24 Ocak tarihinde Kadıköy'de bulunan bit pazarına gitmişti. 15 yaşındaki Minguzzi, burada Berkay Budak'ın bıçaklı, Umutcan Baba'nın ise tekmeli saldırısına uğramıştı.

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ALDIĞI DARBELER SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak ve tekme darbeleriyle ağır şekilde yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırılmıştı. Minguzzi buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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MİNGUZZİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

Olayın ardından cinayeti işleyen Berkay Budak ve Umutcan Baba tutuklanırken, cinayetle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

EPÖZDEMİR DUYURDU! CİNAYETTE 2 YENİ FAİL

Mattia Ahmet Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Minguzzi cinayetine ilişkin yeni faillerin olduğunu aktardı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Epözdemir, "Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair 28/04/2025 tarihli bilirkişi raporu mahkemece tarafımıza dün tebliğ edilmiş olup, bu rapor ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca tarafımızdan, bugün itibariyle ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metroya ve geri dönüşe kadar bütün aşamalarında sanıkların yanında bulunan ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin yerleşmiş kararlarına göre eylem üzerinde ortak hakimiyet kuran, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın tezgahtan bıçaklayan fail ile birlikte, A. D tarafından alınması, ( her nasılsa bu husus bilirkişi raporunda yok, bıçağın alındığı saat ve dakika yazılmamış!) yani bu hunharca ve vahşice cinayetin önceden tasarlanması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurularak birlikte gerçekleştirilmesi hasebiyle, tarafımızdan bugün itibariyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ortaya çıkan yeni şüphelilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve eylemlerine uyan müşterek fail veya yardım eden
olarak çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürülmeye iştirak suçundan ötürü cezalandırılması istemiyle kapsamlı bir başvuru yapılmıştır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair olayın ve maddi gerçeğin ortaya cıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir" dedi.

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"YENİ FAİLLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİR"

Epözdemir bu açıklamasının devamında ise "Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

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Solda: K. ismindeki fail / Sağda: A. ismindeki fail

YENİ FAİLLER BİLİRKİŞİ RAPORUNA GİRDİ

Öte yandan yeni faillere bilirkişi raporunda da görsellerle yer verildi. Raporda yeni faillerin K. ve A. ismindeki kişiler oldukları belirtildi ve fotoğraflarına yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kadıköy Mattia Ahmet Minguzzi
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