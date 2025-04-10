Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? Ahmet Minguzzi mezarı nerede, katilleri kim?

Kadıköy’de İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguizzi’nin öldürülmesine ilişkin, 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Bugün gerçekleştirilen duruşmaya binlerce kişi akın etti. Herkesin gözünün kulağının çevrildiği duruşmadan çıkacak sonuç beklenirken 'Mattia Ahmet Minguzzi' hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İşte tüm detaylar...

MATTİA AHMET MİNGUZZİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran küçük çocuğun 9 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Türk bir anne ve İtalyan bir babanın tek çocuğu olan, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisiydi. 3 dil bilen aynı zamanda İtalyan vatandaşı da olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin en büyük hobilerinden biri kaykay kaymaktı.

Beyoğlu Galata'da Firuzağa Mahallesi'nde yaşayan Mattia ve iki arkadaşı da olay günü kaykay malzemesi ve kıyafeti bakmak için Kadıköy'deki bit pazarına gitmişti.

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak 2025'te Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda arkadaşları ile alışveriş yaparken B.B.(15) 'Çok yakışıklısın' diyerek laf atmış, Mattia ise, 'Pardon kardeşim' diyerek cevap vermişti.

İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken, bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıkmış, esnaf kavgayı ayırdıktan sonra B.B.(15), koşarak geri dönüp Mattia'ya bıçakla saldırmıştı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mattia Ahmet Minguzzi yere yığılırken, diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içindeki çocuğa tekmeler atmıştı.

AHMET MİNGUZZİ KATİLLERİ KİM?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri, B.B. ve U.B. olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan haklarında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

AHMET MİNGUZZİ MEZARI NEREDE?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı ise Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’nda bulunuyor.