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  4. Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babası, kahreden detayı ilk kez açıkladı! Oğlunun organlarını bağışlamak istediler ama... "Kullanamıyoruz dediler"

Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babası, kahreden detayı ilk kez açıkladı! Oğlunun organlarını bağışlamak istediler ama... "Kullanamıyoruz dediler"

07.03.2025 10:06
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Türkiye, Kadıköy'de iki kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için ağlamıştı. Yaşları 18'den küçük olan iki cani için 24 yıla kadar hapis istenirken, Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babası oğluyla ilgili kahreden detayı ilk kez açıkladı. Baba Minguzzi oğlunun organlarını bağışlamak istediklerini, ağır yara aldığı için bunun gerçekleştiremediklerini söyledi ve "Doktorlar 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu, sonsuz bir acı" diye konuştu.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin acılı babası, kahreden detayı ilk kez açıkladı! Oğlunun organlarını bağışlamak istediler ama... "Kullanamıyoruz dediler"

Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iddianame hazırlandı ve 2 şüpheli hakkında 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

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ZANLILARIN 'LAF ATTI' İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Zanlılar, Ahmet Minguzzi'ye "bize laf attı" iddialarını kabul etmeyen baba Andre Minguzzi, bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Haberlerde 'kavga çıktı' deniyor, ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mağdur taraf görüyorum" ifadelerini kullandı.

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ORGANLARI NAKİL EDİLEMEYECEK KADAR ZARAR GÖRMÜŞ

Baba Minguzzi, oğlunun hayatını kaybettikten sonra yaşadığı büyük acıyı paylaşırken, Ahmet'in organlarını bağışlamak istediğini ancak saldırı sonucunda organlarının nakil edilemeyecek kadar zarar gördüğünü söyledi.

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"DOKTORLAR 'KULLANAMIYORUZ' DEDİLER"

Ahmet'in beyin ölümü gerçekleştiğinde ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi, ancak ağır yaralar nedeniyle organların nakli mümkün olamadı. Baba, "Doktorlar 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu, sonsuz bir acı" diye konuştu.

"AHMET ADINA YENİ BİR YASA YAPSINLAR AMA ÖRNEK OLSUN"

Ailesi, zanlıların en ağır cezayı almalarını ve indirimden faydalanmamalarını talep ederken, baba Minguzzi, "Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar, ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, malesef geri gelmeyecek" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy baba organ
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