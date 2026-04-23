Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, doğum günü olan 23 Nisan’da çocuklarının mezarını ziyaret etti

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anne ve babası, çocuklarının doğum gününde mezarını ziyaret etti. Minguzzi ailesine birçok vatandaş eşlik etti.

Mustafa Fidan

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi, çocuklarının mezarını doğum günü olan 23 Nisan’da ziyaret ederek andı. Ziyarette birçok vatandaş da aileye eşlik ederken bazı vatandaşlar Minguzzi'nin mezarına çiçekler ve balonlar bıraktı, Minguzzi'nin mezarının çevresine Türk bayrakları da asıldı.

"HERKESİN İÇİNDE BİRAZ ÇOCUK KALSIN"

Mezarlıkta konuşan baba Andrea Minguzzi, "23 Nisan hepimiz için kutlu olsun. Ahmet maalesef 15 yaşında vefat etti. Yani çocuk kaldı. Tam çocuk bayramında simge gibi oldu. Ama inanın size öneri vermek istiyorum. Bizim içimizdeki çocuğu hiç öldürmeyelim. Ona iyi bakalım. Herkesin içinde biraz çocuk kalsın. Çünkü bu hayatın en güzel zamanı ve en heyecanlı ve dünyayı pozitif gören zaman. Onun için biz hala pozitif devam etmek istiyoruz. Bütün çocuklar için mücadeleye devam ediyoruz. Ne kadar çocuğu kurtarabilirsek şükür ediyoruz" dedi.

"PASTASINI AKŞAM TEK BİR MUMLA ONU ÜFLEYİP DOĞUM GÜNÜNÜ, TEK BAŞIMA KUTLAYACAĞIM"

Anne Yasemin Minguzzi, "Bugün 23 Nisan. Benim oğlumun doğum günü, aynı zamanda çocuk bayramı. Eskiden çocuk bayramları benim küçüklüğümde çok güzel kutlanırdı. Ama şimdi çocuklar korkuyorlar, son yaşananlardan dolayı. Kahramanmaraş’da olanlar hepimizin canını çok fena yaktı. Benim de böyle haberleri duyunca acım artıyor. Bugün çıkardığımız ‘Çiçeğim Mattia Ahmet Minguzzi’ kitabının imza günü vardı. Çok güzel geçti. Çok kalabalıktı. Yine çocuklar da daha fazlaydı. Buraya geldik. Onun buzlukta sakladığım küçük bir Trabzonspor pastası var. Akşam tek bir mumla onu üfleyip doğum gününü tek başıma kutlayacağım" diye konuştu.

