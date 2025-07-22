Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Bakırköy'deki oturma eylemine devam ediyor! Gülben Ergen de destek verdi

Yasemin Minguzzi'nin Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eyleme çccuklarını kaybeden bazı anneler de katıldı. Evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan anneler, adalet çağrısında bulundu, infaz yasasının değişmesi gerektiğini ifade etti.

GÜLBEN ERGEN DE DESTEK VERDİ

Eyleme katılan ve konuşma yapan Gülben Ergen, "Bu kadın, ‘24 yıl istiyorum’ diyor. 54 yıl olsa da acısı dinmeyecek. Neden bu kadın burada? Bir annenin ahı dünyayı yıkar. 6 aydır inim inim yardım isteyen bir anneyi yerlerde süründürmeye utanmıyor muyuz biz hiç?" ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır