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Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası başladı! Yasemin Minguzzi atılan sloganlar sonrası gözyaşlarına boğuldu

Mattia Ahmet Minguzzi davasında duruşma başladı. Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, üzerinde oğlunun fotoğrafının yer aldığı tişörtle duruşmaya katıldı. Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. Anne Yasemin Minguzzi atılan sloganlardan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin davası başladı! Yasemin Minguzzi atılan sloganlar sonrası gözyaşlarına boğuldu
Cansu Akalp

Kadıköy’deki bir semt pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin davası Anadolu 2 çocuk ağır ceza mahkemesinde görülüyor. Dosyanın avukatları ve tarafların yakınları duruşma salonuna alındı.

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Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi, üzerinde oğlunun fotoğrafının yer aldığı tişörtle duruşmaya katıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Minguzzi ailesini adliye koridorlarında büyük bir kalabalık karşıladı. ‘Çiçeğim buradayız’ sloganları atan grubu gören anne Yasemin Minguzzi duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul-Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi salı pazarında meydana geldi.

Minguzzi’nin 14 gün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Minguzzi hayatını kaybetti.

Sanık B.B. ve U.B.’nin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği iddianame 2. Çocuk Ağır Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kamuoyunda büyük yankı yaratan cinayetle ilgili ilk duruşma 10 Nisan’da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Ahmet Minguzzi Mattia Ahmet Minguzzi
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