Mattia Ahmet Minguzzi'yi katledenlerin cezaları onandı!

Kadıköy'de, Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak katledilmesine ilişkin tutuklu olan B.B. ve U.B'ye 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan verilen 24'er yıl hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkmesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olay sonrası yaptığı paylaşımda, "Karar, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu B.B. ve U.B'ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen 24'er yıl hapis cezasını inceledi. Daire, B.B. ve U.B'ye verilen 24'er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu. İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarını uygun bulan daire, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan üst hadden cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin istinaf nedenlerini de yerinde görmeyerek esastan reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzi, U.B. (15) ve B.B. (15) ile aralarında geçen konuşmanın ardından B.B. Minguzzi'yi ittirdiği iddianamede aktarıldı.

B.B, Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı, şüpheli elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı belirtildi. U.B.'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından kaçtıkları kaydedildi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade edildi.

21 Ekim'de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’yi, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yasal koşul oluşmadığından sanıkların en üst hadden 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; cezalarda indirim uygulanmadı. Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.’nün 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' dan beraatlerine karar verip tahliyelerine hükmetti.

BAKAN TUNÇ PAYLAŞIM YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sanal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hunharca katledilmesine ilişkin davada verilen karar, adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli ettiğinin açık göstergesidir. Sanıklar hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan verilen 24’er yıl hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanması; çocuklara yönelik şiddete ve ağır suçlara karşı hukukun kararlılığını ortaya koymaktadır. Tarafsız ve bağımsız Türk yargısı; mağdurun yaşı, suçun ağırlığı ve toplumsal vicdanı gözeterek millet adına karar vermiştir. Adalet, her koşulda kararlılıkla işletilmeye devam edecektir. Vefatıyla hepimizin yüreğini yakan Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

