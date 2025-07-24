Mayo bulamadı, serinlemek için market poşetini mayo yapıp suya girdi

Olay, Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşandı. Sıcak havalardan bunalan bir çocuk, suya girip serinlemek istedi. Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır