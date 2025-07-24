Mayo bulamadı, serinlemek için market poşetini mayo yapıp suya girdi
Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, mayosu olmadığı için market poşetinden mayo yapıp suda serinledi.
24.07.2025 14:41
+
Yorum Yap
+
Olay, Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşandı. Sıcak havalardan bunalan bir çocuk, suya girip serinlemek istedi. Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. O anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum