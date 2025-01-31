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  4. Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü!

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü!

31.01.2025 18:55
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Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle İlçe Seçim Kurulu mazbatasını iptal etti. Yenilenen seçimlerde muhtar seçilen eşi Aysun Bostancı’nın da muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan dava kapsamında aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü!

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aydınlıklevler Mahallesi muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı; 2014 yılında karıştığı bir kavga nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme aldığı cezayı erteledi. İlçe Seçim Kurulu ise Fahri Bostancı'nın adaylık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle mazbatasını iptal etti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bunun üzerine 2 Haziran’da yenilenen seçimlerde aday olan Fahri Bostancı’nın eşi Aysun Bostancı üç erkek rakibini geride bırakarak 70 oy farkıyla mahalle muhtarı seçildi.

MUHTARLIĞI DA DÜŞÜRÜLDÜ!

Aysun Bostancı’nın da 2021 yılında teyzesi ve çocuklarıyla yaşadığı bir arbede nedeniyle hakkında ‘Nitelikli yağma’ suçlamasıyla dava açıldı. Bostancı hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte Aysun Bostancı’nın muhtarlığı da düşürüldü.

Aydınlıkevler Mahallesi’nde 1 Haziran tarihinde tekrar muhtarlık seçimi yapılacak.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
mahkeme genel seçimleri
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