Mazıdağı’nda feci kaza: Genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı

Mardin-Diyarbakır karayolunda tır, otomobile çarptı. Kazada genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı.

Mazıdağı’nda feci kaza: Genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tır, Derik Devlet Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanının kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan doktor, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kazada yaralanan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

Mazıdağı'nda feci kaza: Genel cerrahi uzmanı ağır yaralandı 4

