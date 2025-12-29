HABER

Mazıdağı’nda traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla kar temizleme çalışması yaptılar

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde köylüler traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla kar temizleme çalışması yaptı.İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kısa sürede hayatı durma noktasına getirdi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde köylüler traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla kar temizleme çalışması yaptı.

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kısa sürede hayatı durma noktasına getirdi. Karla birlikte birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar kendi çözümünü üretmeye çalıştı. Özellikle köylerde kar kalınlığının hızla yükselmesi sonucu ulaşım ağları kapandı. Vatandaşlar işlerine ve ihtiyaçlarına ulaşmakta zorluk yaşarken, birçok araç yolda mahsur kaldı. Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren belediye ekiplerinin müdahalede geciktiğini kaydeden köylüler, mağduriyetin büyümemesi için seferberlik başlattı. Traktörlerin arkasına bağlanan aparatlarla kar temizleme çalışması yapan köylüler, komşularının ve köylerinin ulaşımı için dondurucu soğukta saatlerce mesai harcadı. halkın dayanışma gösterdiği o anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Mardin
