MEAH’ta başarılı organ nakli ile hasta hayata tutundu...

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat, Doç. Dr. Önder Özcan, Doç. Dr. Özcan Dere ve Op. Dr. Asım Onur’un öncülüğündeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyona, organ ve doku nakli koordinatörleri, nefroloji uzmanları, cerrahi ekip, anestezi ve yoğun bakım uzmanları, laboratuvar ve radyoloji ekipleri gibi birçok sağlık çalışanı katkı sundu.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Önder Özcan yapılan operasyon hakkında bilgi verdi. Hastanın uzun bir süredir kronik böbrek hastası olduğunu belirten Özcan, "Sağlık Bakanlığı Böbrek Koordinasyon Merkezi (BKM) önerileri doğrultusunda en uygun böbreği belirledik. Hastamız uzun süredir kronik böbrek hastasıydı ve son bir aydır diyalize giriyordu. Ameliyattan bir gün sonra böbrek çalışmaya başladı. Diyaliz süreci hastalar için oldukça zor, ancak böbrek nakli yaşam kalitesini ciddi anlamda artırıyor. Böbrek sadece idrar üretmekle kalmaz, aynı zamanda birçok endokrin fonksiyonu da yerine getirir. Bu nedenle en ideal tedavi yöntemi böbrek naklidir. Kadavradan yapılan bağışlar sayesinde birçok hastamız sağlığına kavuşuyor" dedi.

"BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURAN HERKESE MİNNETTARIM"

Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Figen Çatak organ bağışı sayesinde yeniden hayata tutunduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bağış yapan kişinin ailesine çok teşekkür ederim. Onların acısını hafifletemem ama beni bir evlatları olarak görmelerini isterim. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve nakil sürecinde emeği geçen herkese minnettarım. Bana ikinci bir hayat verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

"HER ORGAN BİR HAYAT KURTARIYOR"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan hastanenin organ nakli konusundaki çalışmalarına dikkat çekerek, "Üç yılı aşkın süredir organ nakil merkezimiz aktif olarak faaliyet gösteriyor. Organ bağışına büyük önem veriyoruz, çünkü her organ bir hayat kurtarıyor. Bugün Figen Çatak, diyalizden kurtularak daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama adım attı.

Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu başarılı ameliyatta emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır